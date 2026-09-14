US Open. Zverev esteve “13 anos sem ganhar um ‘major’” e em três meses ganhou dois

"Andámos 13 anos sem conseguir ganhar um ‘major’ e agora, em três meses, ganhámos dois. Penso que Deus viu o quanto trabalhámos, o quanto sofremos, por quanta dor passámos. Acho que 2026 é a recompensa por todos esses anos”, afirmou o novo campeão do quarto e último torneio do Grand Slam da época e de Roland Garros.



Alexander Zverev, número dois do mundo, precisou de quatro sets, com os parciais de 6-3, 7-6 (7-2), 5-7 e 6-2, para se impor ao jovem jogador da casa, de 23 anos, e tornar-se no primeiro tenista alemão desde Boris Becker, em 1989, a vencer em Nova Iorque.



Na hora da consagração, o germânico, de 29 anos, fez uma dedicatória especial à mãe, que raramente assiste aos seus encontros, mas tem sido um apoio incondicional desde tenra idade.



“Quero agradecer à pessoa mais importante da minha vida e carreira, que, aos meus quatro anos, quando fui diagnosticado com diabetes, recusou-se a aceitar que seria algo impeditivo para o filho ser o que quisesse ser. E que não ia ser isso a definir o meu caminho. É a pessoa mais importante e forte que conheço”, frisou o germânico, de 29 anos.



Já depois de elogiar “a pessoa e o jogador incrível que é o Ben [Shelton]”, em quem “apostaria dinheiro como vai voltar muitas mais vezes à final” em Nova Iorque, Zverev deixou rasgados elogios à família e equipa técnica do norte-americano, que jogou hoje a sua primeira final de um ‘major’.



Graças ao triunfo em Flushing Meadows, onde havia perdido o troféu para o amigo austríaco Dominic Tiem, em 2020, Alexander Zverev tornou-se no quarto tenista na Era Open a vencer os dois primeiros títulos do Grand Slam na mesma temporada.