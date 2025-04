USK Praga vence Euroliga feminina de basquetebol pela segunda vez

O USK Praga repete o título de 2014/15, época em que superou as russas do UMMC Ekaterinburgo por 72-68.



A poste norte-americana Brianna Jones foi a grande figura do encontro, ao somar 24 pontos, com 11 em 14 nos ‘tiros’ de campo, e 11 ressaltos para as checas.



O terceiro lugar da ‘final four’ foi para as turcas do Fenerbahçe, que depois do desaire nas ‘meias’ com o USK Praga, por 91-71, bateram as espanholas do Valência por 59-49.



O 'ranking' da principal prova europeia feminina de clubes é liderado pelas então soviéticas do Daugava Riga, que ganharam 18 edições da prova, contra seis títulos das russas do UMMC Ekaterinburgo e cinco das italianas do Vicenza.