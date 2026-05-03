Vakifbank Instambul conquista Liga dos Campeões feminina de voleibol

Em Istambul, a final 100% turca permitiu ao Vakifbank confirmar o favoritismo pré-jogo, triunfando pelos parciais de 25-20, 25-21, 21-25 e 25-18.



É o sétimo título do clube, todos sob o comando técnico do italiano Giovanni Guidetti, e o primeiro desde 2022/23, num percurso de 10 finais desde 2011, e agora, no palmarés desde 1960, igualam os italianos do Bergamo com sete cetros.



Acima, só os oito do Ecaterimburgo, dominador entre 1980 e 1995, e os 11 do Dínamo de Moscovo, logrados entre 1961 e 1977.



O Conegliano, que procurava nesta ‘final four’ uma inédita terceira conquista seguida, triunfou horas antes no jogo de atribuição da medalha de bronze, ante um adversário da mesma Itália que representam, o Scandicci, impondo-se por claros 3-0: 25-16, 26-24, 27-25, na reedição da final de 2024/25.



