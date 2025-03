Valdagno vence Coutras e junta-se ao Escola Livre na final da WSE Cup feminino

O encontro, disputado em ritmo elevado, começou da melhor forma para a formação transalpina. Logo no primeiro minuto, Anna Orsato recuperou a posse de bola no meio-campo, deixou uma adversária para trás e, com um remate enrolado, inaugurou o marcador, colocando o Valdagno em vantagem.



A resposta do Coutras não se fez esperar e, no mesmo minuto, Maria Cristina Cumella, com um remate potente do lado esquerdo, restabeleceu a igualdade, deixando claro que a equipa francesa estava determinada a discutir a eliminatória até ao fim.



Seguiu-se um jogo equilibrado, com ambas as formações a alternarem ataques e a procurarem o golo que lhes permitisse assumir o controlo da partida.



O Valdagno conseguiu quebrar a resistência do Coutras aos 34 minutos, quando Ludovica Rossetto aproveitou uma assistência perfeita de Matilde Ghirardello para devolver a vantagem às italianas.



Nos instantes finais, o Coutras intensificou a pressão e acabou por beneficiar de uma grande penalidade aos 20 minutos, a castigar uma falta de Anna Orsato sobre Axelle Husson. Maria Cristina Cumella não desperdiçou a oportunidade e, com frieza, assinou o seu segundo golo da noite, levando o jogo para prolongamento.



Apesar do esforço de ambas as equipas, o marcador permaneceu inalterado nos 10 minutos adicionais, forçando a decisão nas grandes penalidades.



Aí, o Valdagno mostrou maior eficácia e venceu por 3-2, garantindo um lugar na final da competição.



Na luta pelo título, a equipa italiana irá defrontar o Escola Livre, representante português, que também carimbou o passaporte para a final, depois de vencer o Gulpilhares, por 3-2.