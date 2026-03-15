Valongo conquista Troféu WSE de hóquei em patins
O Valongo conquistou hoje o Troféu WSE de hóquei em patins, depois de derrotar os franceses do Noisy Le Gran, por 4-1, na final, disputada em Giovinazzo, em Itália.
Depois de ter derrotado a equipa da casa nas meias-finais, o Valongo adiantou-se na final com um golo do argentino Franco Pósito, aos 19 minutos, antes de, já na segunda parte, Folhetas marcar dois golos aos 33, sentenciando praticamente a final.
O argentino Tomas Korosec ainda reduziu, aos 45 minutos, para a equipa francesa, treinada pelo português Luís Mateus, mas Pósito também bisou, no minuto seguinte, confirmando o triunfo do Valongo.
Na segunda edição da terceira prova de clubes europeia, o Valongo tornou-se o primeiro clube português a triunfar, somando o seu segundo título internacional, depois de ter vencido a Taça Continental em 2022/23.
