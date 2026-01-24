Mais Modalidades
Valongo está nas meias-finais do Troféu WSE
O Valongo confirmou a qualificação para as meias-finais do Troféu WSE de hóquei em patins ao vencer os franceses do Merignac, por 7-2, na segunda mão dos quartos de final.
Depois de já ter vencido por 5-1 no primeiro jogo, em França, o Valongo voltou a vencer com clareza, embora apenas estivesse na frente por 1-0 ao intervalo, com um golo de Pedro Batista, aos oito minutos.
Na segunda parte, o clube português mostrou a sua melhor qualidade e aumentou a vantagem, por Francisco Pinto (26 e 44), Franco Toledo (27 e 27), João Maló (33) e Pedro Batista (50).
A equipa francesa ainda conseguiu reduzir duas vezes, com golos de Alexandre Haidar (33) e Antoine Le Berre (34).
A final four do Troféu WSE está marcada para 14 e 15 de março.
