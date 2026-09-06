Van Aert é o vencedor do dia na Vuelta





(Com Lusa)

Após triunfar na cidade andaluza em 23 de agosto de 2024, ao impor-se ao sprint num pelotão reduzido, numa edição da Vuelta em que conquistou três etapas, o polivalente corredor, de 31 anos, voltou a ser feliz na cidade andaluza, em mais um sprint, desta vez com os quatro ciclistas com quem seguia.Após um período de hesitação no último quilómetro, um dos compatriotas do vencedor, Thibau Nys (Lidl-Trek), lançou-se para o sprint final em primeiro lugar, mas sem energia para suster a aceleração do camisola verde, que venceu pela segunda vez na corrida, apôs o êxito de Loja, há dois dias, e consolidou a liderança da classificação por pontos.Ao serviço da formação com mais etapas ganhas na competição – cinco -, Van Aert impôs-se ao italiano Alessandro Romele (XDS-Astana), segundo classificado, a Nys, terceiro, ao também belga Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech), quarto, e ao norueguês Andreas Leknessund (Uno-X), ao cabo de 02:35.00 horas, numa tirada encurtada de 189,2 para 110,2 quilómetros, face ao calor sentido.“As restantes equipas não esperavam o meu ataque. Com o sprint intermédio à frente [para somar pontos], apercebi-me do momento e ataquei. Não havia risco, porque tínhamos uma boa opção no pelotão [Matthew Brennan]. Nos últimos dois quilómetros, só quis que o grupo se mantivesse junto para termos chegada ao sprint”, referiu, em declarações à organização da Vuelta.O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi um dos corredores mais ‘combativos’, ao integrar a principal fuga do dia, antes de voltar a escapar do pelotão para integrar o grupo perseguidor ao quinteto da frente, o que lhe valeu o 10.º lugar na etapa, a 58 segundos de Van Aert.Tal como no sábado, o corredor de Vila Nova de Gaia escapou cedo do pelotão, com outros 10 corredores, aos quais viria a juntar-se Georg Steinhauser (EF Education-Easy Post) para uma fuga que viria a fragmentar-se no início da segunda e última contagem de montanha do dia, a Puerto Artafi, de seis quilómetros a 5,5% de inclinação média.Numa tarde marcada pelo calor, com a temperatura a rondar os 40 graus Celsius, Andreas Leknessund, vencedor da sétima etapa, em Aramón Valdelinares, resistiu na frente e concluiu a subida isolado, mas com apenas 17 segundos de vantagem para o pelotão, a 37 quilómetros da meta.Na descida, o norueguês foi alcançado por outro ‘sobrevivente’ da fuga, Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech), e por um trio que atacou desde o pelotão, composto por Van Aert, Nys e Romele, que viria a discutir a tirada, apesar da perseguição movida pelo grupo de Ivo Oliveira.O ciclista que completou 30 anos no sábado ascendeu ao 121.º lugar da classificação geral, a 03:10.19 horas do líder, o espanhol Enric Mas (Movistar), enquanto o outro luso em prova, João Almeida (UAE Emirates), concluiu a etapa a 19.35 minutos de Van Aert e desceu ao 85.º lugar, a 02:26.53 horas do camisola vermelha, num dia sem qualquer alteração no topo.Os primeiros classificados da Vuelta cruzaram a meta juntos, a 02.44 minutos do vencedor, pelo que Mas continua a liderar com 02.06 minutos de vantagem para o segundo classificado, Félix Gall (Decathlon) e 02.10 para o terceiro, Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe).O pelotão de 150 elementos cumpre o segundo dia de descanso na segunda-feira, antes de regressar à estrada na terça-feira, para cumprir a 16.ª etapa, de 181,1 quilómetros, entre Cortegana e La Rábida, perto de Huelva, que pode ditar o regresso das chegadas ao sprint.