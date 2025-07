Van der Poel bate Pogacar na luta pela segunda etapa e veste a amarela

`MVDP`, de 30 anos, foi o melhor no final dos 209,1 quilómetros entre Lauwin-Planque e Boulogne-sur-Mer, negando a 100.ª vitória da carreira ao campeão mundial de fundo, que foi segundo diante de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). O português João Almeida foi 15.º classificado, com as mesmas 04:45.41 horas do vencedor.

Após somar a segunda vitória da carreira na `Grande Boucle` e a segunda consecutiva da Alpecin-Deceuninck na 112.ª edição da prova francesa, Mathieu van der Poel herdou a camisola amarela do seu colega Jasper Philipsen, liderando a geral com quatro segundos de vantagem sobre Pogacar e seis face ao dinamarquês da Visma-Lease a Bike.

Na segunda-feira, os ciclistas cumprem 178,3 quilómetros essencialmente planos entre Valenciennes e Dunquerque, ponto final da terceira etapa.