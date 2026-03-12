Mais Modalidades
Ciclismo
Van der Poel `bisa` no Tirreno-Adriático agora liderado por Pellizzari
Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) ‘bisou’ hoje no Tirreno-Adriático, conquistando a quarta etapa, que ‘promoveu’ o ciclista italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) à liderança da geral.
Já vencedor da segunda etapa, o ciclista neerlandês impôs-se num restrito sprint entre ‘classicómanos’ e homens da geral, no qual se intrometeu Pellizzari, que graças às bonificações do segundo lugar roubou a camisola azul a Isaac del Toro (UAE Emirates).
O terceiro na etapa foi o norueguês Tobias Halland Johannessen (Uno-X), com Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) a desperdiçar o trabalho do seu companheiro Matteo Jorgenson ao ser apenas quinto, com as mesmas 04:51.40 horas de ‘MVDP’.
Ainda não tinham passado 10 dos 213 quilómetros entre Tagliacozzo e Martinsicuro quando uma fuga se formou, sofrendo várias ‘mutações’ ao longo da jornada, com sucessivos ataques controlados à distância pela UAE Emirates.
Já dentro dos derradeiros 30 quilómetros isolou-se Jakub Otruba (Caja Rural), numa altura em que a distância da fuga para o pelotão já era pouco superior a um minuto, e aguentou-se na frente da corrida até à subida a Tortoreto, quando o trabalho de perseguição da Visma-Lease a Bike deu resultado.
Jorgenson esqueceu momentaneamente as suas aspirações à geral - é quarto - para trabalhar para Van Aert e o seu ritmo distanciou inclusive ciclistas do top 10 da geral, como Magnus Sheffield (INEOS), Antonio Tiberi e Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).
À entrada dos 1.000 metros finais atacou Jan Christen (UAE Emirates), seguindo-se depois Filippo Ganna (INEOS), mas ninguém conseguiu contrariar o favoritismo de Mathieu van der Poel, ‘autoritário’ naquela que foi a sua terceira vitória da época (em cinco dias de corrida).
Na geral, Giulio Pellizzari comanda agora com dois segundos de vantagem sobre Del Toro, com o terceiro a ser o veterano Primoz Roglic, também da Red Bull-BORA-hansgrohe, a 21 segundos.
Na sexta-feira, o italiano de 22 anos defenderá a camisola azul nos 184 quilómetros da quinta etapa, que liga Marotta-Mondolfo a Mombaroccio e que inclui quatro contagens de montanha, uma das quais de categoria especial a meio da jornada.
