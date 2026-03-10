Mais Modalidades
Ciclismo
Van der Poel ganha segunda etapa e Del Toro sobe à liderança do Tirreno-Adriático
Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) venceu hoje a segunda etapa do Tirreno-Adriático, batendo ao sprint o ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates), o novo líder da geral da prova italiana.
O neerlandês de 31 anos impôs-se ao vice-campeão do Giro2025 num renhido sprint a três, no final dos 206 quilómetros entre Camaiore e San Gimignano, com o italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) a ser terceiro com as mesmas 04:53.23 horas do vencedor.
‘MVDP’ somou a segunda vitória da temporada, em três dias de competição, e a 58.ª da carreira na estrada, mas foi Del Toro a subir à liderança da geral diante de Pellizzari, segundo, a três segundos.
Com as principais dificuldades concentradas nos derradeiros 60 quilómetros, Alessandro Iacchi (Solution Tech NIPPO Rali), Joan Bou (Caja Rural), Diego Sevilla (Polti VisitMalta) e Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) lançaram-se à aventura logo no início da tirada, ‘apenas’ para serem apanhados a 39 quilómetros da meta.
A chuva (intensa) apareceu na aproximação ao ‘sterrato’, levando o pelotão a abordar com cautela a fase final da tirada, com o então camisola azul Filippo Ganna (INEOS) a assumir mesmo a dianteira da corrida.
À entrada do troço de terra batida, foi Julian Alaphilippe (Tudor) a acelerar, fazendo uma primeira seleção no grupo, antes de Van der Poel se isolar a seis quilómetros da meta, quando Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) caiu.
O ‘corte’ provocado pela queda do norte-americano obrigou Isaac del Toro e Giulio Pellizzari a perseguir, juntando-se ao ‘estelar’ neerlandês já dentro dos derradeiros 4.000 metros da segunda etapa.
‘MVDP’ demonstrou uma vez mais toda a sua destreza na bicicleta, evitando uma queda, ao contrário de Thymen Arensman (INEOS), então segundo da geral – perdeu 01.38 minutos -, e confirmou o seu favoritismo na meta.
O grupo dos candidatos chegou 17 segundos depois, com Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), Santiago Buitrago e Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Matteo Jorgenson e Magnus Sheffield (INEOS) a integrarem o top 20 da segunda etapa.
O líder da juventude subiu mesmo à terceira posição da geral, a 13 segundos de Del Toro, que tem ‘Rogla’ a 18 segundos, no quinto lugar.
Na quarta-feira, o jovem mexicano, extraordinário neste início de temporada – venceu a Volta aos Emirados Árabes Unidos e foi terceiro na Strade Bianche -, defende a camisola azul nos 221 quilómetros entre Cortona e Magliano de Marsi.
