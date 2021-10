Vanessa Fernandes confessa ter sido escrava do sucesso

Treze anos depois, Vanessa Fernandes protagonizou a curta-metragem “72 Horas”, sobre os três dias anteriores à conquista olímpica, reconhecendo ter competido já com o diagnóstico de depressão.”, recordou no seu depoimento a atleta natural de Perosinho, em Vila Nova de Gaia, admitindo que os distúrbios alimentares começaram quando deixou de comer a pensar nos segundos que podia ganhar.Com uma vida dedicada ao Alto Rendimento, deixando os estudos aos 16 anos, quando frequentava o 10.º ano, Vanessa Fernandes não descartou a sua responsabilidade: “”.”, afirmou a gaiense, na curta-metragem realizada por Miguel C. Saraiva e produzida pela empresa de apostas desportivas Betclic.Na contagem decrescente para a prova feminina dos Jogos Pequim2008, em 18 de agosto, Vanessa Fernandes recordou os “”, num comportamento não de um atleta, mas “de alguém que está doente”.”, referiu, salientando que, na altura, sentia “euforia e felicidade, por poder comer depois da prova”.





Momentos únicos e inesquecíveis







No dia da prova, ganha pela australiana Emma Snowsill, Vanessa Fernandes contou com o importante apoio da mãe, que viajou pela primeira e única vez de avião para a acompanhar em Pequim.”, vincou.Depois, “”.”, disse.A mensagem que ouvia durante a prova era que era preciso “” e até “”. “”, questionava Vanessa Fernandes, reconhecendo que esses estímulos lhe conferiam “bué raiva” e uma enorme vontade de se libertar.”, realçou.Já com a prata olímpica, depois do título mundial em 2007 e dos cinco títulos europeus absolutos, Vanessa Fernandes sentiu ter chegado ao limite.”, concluiu.Depois do sucesso olímpico, Vanessa Fernandes voltou aos Jogos no Rio2016, como suplente na maratona, tendo, no ano seguinte, tentado o seu regresso ao triatlo.