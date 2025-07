Vasco Costa e Jesús Hurtado regressam ao FC Porto

O lateral Vasco Costa, de 19 anos e 1,96 metros, que se estreou como sénior aos 14 anos, esteve emprestado aos suecos do Hammarby, emblema que ajudou a levar até à final da Liga, que perdeu para o Ystads IF, e com o qual apontou 153 golos em 33 jogos.



“Fico muito contente por regressar ao FC Porto. Era esse o meu objetivo. Voltar a casa. Foi um ano de aprendizagem e e fiquei muito feliz por ter tido esta oportunidade de crescer no estrangeiro. Foi importante, mas o objetivo era voltar”, disse o lateral, em declarações divulgadas pelo FC Porto.



Vasco Costa, antes da aventura nórdica, representou o FC Gaia, para ganhar experiência primodivisionária, tendo marcado 202 golos em 45 jogos em duas épocas, números que lhe valeram ser convocado por Carlos Martingo para o Mundial de sub-21 de 2023.



O desempenho na competição internacional permitiu-lhe regressar ao FC Porto, clube com o qual já tinha sido campeão, onde apenas disputou oito encontros - entre os quais a estreia na Liga dos Campeões - até se lesionar gravemente.



O pivô colombiano Jesús Hurtado chegou do Buenaventura Deportiva para o Dragão, onde representou os juniores, a equipa B e a formação principal do FC Porto e conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal em três temporadas.



Seguiu-se uma época e meia de empréstimo ao FC Gaia, clube pelo qual assinou 46 golos em 29 partidas, antes de regressar novamente aos ‘dragões’, na segunda metade de 2023/24, para marcar mais 22 em 19 desafios ao serviço das equipas seniores do FC Porto.



“É uma sensação de alegria [o regresso ao Dragão], mas também de nervos, porque o FC Porto é uma grande equipa e eu não quero falhar”, afirmou o pivô Jesús Hurtado aos canais de comunicação portistas.



Antes do regresso definitivo, o percurso do pivô de 23 anos e 2,04 metros teve ainda uma passagem pelo Celje, na Eslovénia, onde foi comandado pelo selecionador nacional Paulo Jorge Pereira.