Vasco Morgado e Camila Rebelo nas meias-finais dos Europeus de natação





(Com Lusa)

Camila Rebelo foi a quinta mais rápida nas eliminatórias dos 100 metros costas, com o tempo de 1.00,43 minutos, tendo sido a segunda classificada na sua série, apenas superada pela neerlandesa Marrit Steenbergen, nova campeã europeia dos 100 metros livres, que obteve a melhor marca absoluta (59,66 segundos).A nadadora, de 23 anos, que conquistou a única medalha até ao momento para Portugal na capital francesa, ao arrebatar a prata nos 200 metros costas, ficou muito perto do recorde nacional (1.00,34 minutos), estabelecido por si em julho de 2025, o que abre boas perspetivas para as meias-finais, marcadas para a tarde de hoje.Vasco Morgado teve mais dificuldade, mas também vai disputar o acesso à final da prova de 200 metros mariposa, depois de ter obtido o 15.º melhor registo das eliminatórias, entre 36 atletas, com 1.57,57 minutos, podendo aproximar-se mais do máximo nacional de Pedro Oliveira (1.56,17), que resiste desde 2009.Ana Pinho Rodrigues foi a única representante portuguesa que falhou o apuramento para as meias-finais, na prova de 50 metros livres, ao ser a 40.ª classificada nas eliminatórias, disputadas por 51 nadadoras, com o tempo de 26,00 segundos. Mesmo o seu próprio recorde nacional (25,25) não teria sido suficiente para se qualificar.