Vasco Morgado garante mínimos para Europeus de natação

O nadador do Algés e Dafundo nadou a distância em 1.57,18 minutos, a sua melhor marca de sempre, ainda a mais de um segundo do recorde nacional de Pedro Oliveira (1.56,17).

A olímpica Camila Rebelo confirmou o favoritismo e triunfou nos 100 metros costas, em 1.01,01 minutos, mas sem se aproximar do seu recorde (1.00,34), com Mariana Cunha a vencer com clareza os 200 mariposa, em 2.11,46.

A nadar em casa, Diogo Ribeiro, campeão do mundo em 2024, também não se deixou surpreender nos 50 metros mariposa e venceu em 21,96 segundos, quase menos um segundo do que o segundo, o também olímpico Miguel Nascimento (22,79).

Francisco Silva (55,47 segundos) venceu os 100 metros costas, Rodrigo Borges (3.57,63 minutos) triunfou nos 400 livres, Ema Conceição (25,87) foi a melhor nos 50 livres e Luana Craveiro (18.11,00) nos 1.500 livres.

Nas estafetas 4x200 metros livres, Anna Fomina, Laura Barbeito, Maria Moura e Carolina Viana deram o título feminino ao Sporting, em 8.22,17 minutos, com o FC Porto a vencer nos masculinos, em 7.35,28, graças às prestações de Gonçalo Azevedo, Francisco Pereira, Tomás Silva e Rodrigo Borges.