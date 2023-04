Vasco Ribeiro e Francisca Veselko vencem segunda etapa do circuito português de surf

Vasco Ribeiro bateu Joaquim Chaves, que chegou pela primeira vez a uma final da Liga MEO Surf, conseguindo um total de 13,75 pontos, contra os 7,75 do adversário.



Já na final feminina assistiu-se a uma reedição da primeira etapa disputada na Figueira da Foz, mas com um desfecho diferente. Desta vez, Francisca Veselko dominou e superiorizou-se a Gabriela Dinis.



A primeira divisão do surf português decorre até final de outubro em Peniche, com passagens por Ericeira e Açores (ambas em junho).