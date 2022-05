Vasco Ribeiro na segunda ronda do GWM Sydney Surf Pro

Vasco Ribeiro venceu a quinta bateria da primeira ronda, com 13,60 pontos (6,60 e 7,00 nas duas melhores ondas), batendo o havaiano Ian Gentil, com 12,97 (7,57 e 5,40), sendo ambos apurados para a fase seguinte.Em terceiro ficou o australiano Owen Right, com 12,80 (6,33 e 6,47), enquanto no quarto terminou o seu compatriota George Pillar, com 12,46 (5,83 e 6,63), sendo ambos eliminados.Vasco Ribeiro, que na ronda inaugural do "Challenger Series" terminou no nono lugar, vai agora competir na terceira bateria da segunda ronda.Já Frederico Morais, na quarta bateria da primeira ronda, ficou em terceiro lugar, com 10,94 pontos (6,37 e 4,57), sendo batido pelo australiano Julian Wilson, com 13,50 (6,17 e 7,33) e por Josh Burke, dos Barbados, com 12,14 (6,77 e 5,37), que seguiram em frente na prova.Com este resultado, em que apenas bateu no seu "heat" o havaiano Maikai Burdine, com 6,33 pontos (3,23 e 3,10), Frederico Morais falhou o apuramento para segunda ronda, tal como tinha acontecido na estreia do "Challenger Series", no Boost Mobile Gold Coast Pro.Na prova feminina, que ainda não começou, vão estar presentes as portuguesas Teresa Bonvalot, Francisca Veselko, Mafalda Lopes e Yolanda Sequeira.O GWM Sydney Surf Pro é a segunda prova do "Challenger Series", que atribui 12 vagas masculinas e seis femininas para o circuito principal de 2023.