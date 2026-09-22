Vasco Vilaça à beira do título mundial no triatlo

Portugal apresentará em Pontevedra a sua maior delegação aos mundiais de triatlo, com cinco atletas de elite num grupo de 14 competidores que inclui sub-23, juniores e paratriatlo, três categorias com título decidido em prova única em Espanha.



Juniores

09:15 Catarina Santos e Letícia Magalhães.

10:45 Dinis Ferreira e Ricardo Pissarra.



Sexta-feira, 25 set



Paratriatlo

10:45 Filipe Marques (PTS5).



Sub-23

14:35 Cassilda Carvalho e Matilde Santos.

17:35 José Ferreira e Gustavo do Canto.



Sábado, 26 set



Elites

17:00 Maria Tomé.



Domingo, 27 set





Elites

17:00 Vasco Vilaça, Ricardo Batista, João Nuno Batista e Miguel Tiago Silva.





(Com Lusa)





“Aconteça o que acontecer, o triatlo português já ganhou. Portugal volta a estar, 19 anos depois do título mundial de Vanessa Fernandes, na disputa por um Campeonato do Mundo. É um momento histórico que resulta do trabalho feito por todos aqueles que gostam de triatlo e por todos aqueles que apoiam a nossa modalidade”, congratulou-se o presidente da Federação de Triatlo de Portugal, Fernando Feijão.Vasco Vilaça lidera o ranking mundial e basta-lhe o quinto lugar nesta Superfinal – vale 25% mais em termos de pontuação, nomeadamente 1250 para o vencedor - para ser o primeiro homem português a ser campeão, depois de Vanessa Fernandes o ter conseguido para as mulheres em 2007, na altura em prova única.Ricardo Batista é terceiro da classificação, com hipóteses mais reduzidas – Vasco Vilaça teria de ser 14.º ou pior e Matthew Hauser terminar abaixo de sétimo -, pelo que manter o lugar, ameaçado pelo brasileiro Miguel Hidaldo, a somente 41,46 pontos de distância, será o principal objetivo.No feminino, Portugal estará representado somente por Maria Tomé, 11.ª em Paris2024, e que segue em 30.º do ranking mundial, com 1017,49 pontos, em classificação liderada pela francesa Cassandre Beaugrand, com 4000 pontos, mais 225 do que a britânica Beth Potter.As elites vão competir na distância olímpica de 1500 metros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 10 de corrida.Nos juniores, sub-23 e paratriatlo, nos quais o título é atribuído em prova única, precisamente em Pontevedra, a competição decorre na distância sprint, metade das elites, nomeadamente 750 metros de natação, 20 quilómetros de ciclismo e cinco de corrida.Deste grupo de nove atletas, destaque para Filipe Marques no paratriatlo, este ano vice-campeão da Europa em Tarragona e ganhador da etapa de Alhandra das world series.Filipe Marques herdou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris2024, depois da desclassificação do brasileiro Ronan Nunes Cordeiro por violação das normas antidopagem.Quinta-feira, 24 set