Vasco Vilaça acredita no título mundial de triatlo no sábado em Pontevedra

“Estou em terceiro no ranking e a lutar pelo Campeonato do Mundo, pelo título. Vai ser difícil, mas sem dúvida que é possível. Vou dar tudo. Juntamente com o meu treinador, estou a planear o que é preciso para conseguir ganhar a diferença de pontos para o primeiro. Ou chegar o mais perto possível…”, disse, em declarações à Lusa.



Vasco Vilaça tem 3283.76 pontos, apresentando-se em condições de discutir o título com o britânico Alex Yee, que lidera com 3498.67, seguido do neozelandês Hayden Wilde, com 3441.72.



“A prova tem de ser toda feita em modo atacante e, sem dúvida, com estratégia. Não chega ganhar, pois tenho de abrir espaço entre mim e o primeiro e o segundo. O título não está 100% nas minhas mãos, não depende apenas do que eu faço, mas deles também”, vincou.



Se triunfar em Pontevedra, etapa com maior pontuação do que as restantes, Vasco Vilaça recorda que o atual primeiro do ranking não pode ser melhor do que quarto classificado e o segundo não pode ficar à frente de terceiro.



“Do meu lado, estou a lutar claramente por passar à primeira posição, no entanto qualquer lugar no pódio vai ser muito bom”, valorizou.



A tática passa por uma “natação agressiva e abrir espaço para o grupo perseguidor”, seguindo-se “trabalho muito bom na bicicleta”, na qual conta com a ajuda do poderio dos franceses, sendo que na corrida final “não há muita estratégia, pois é dar tudo até ao fim”.



Vasco Vilaça, que nunca competiu em Pontevedra, de onde espera levar “memórias positivas”, diz que tem treinado “bastante bem” em Girona com o seu grupo internacional, contudo recordou que está no fim de uma “época longa, com muitas provas, quedas e lesões”.



“Mentalmente, estou pronto. Quero fazer o melhor possível e sei o que tenho de fazer, que é o mais importante. No dia da prova, muitas coisas podem acontecer, não depende só de mim, mas igualmente dos outros. Porém acredito e estou preparado para que a prova corra bastante bem”, destacou.



Como “força extra para lutar ainda mais pelo título” vai contar com a presença de familiares e amigos que, dada a proximidade, vão deslocar-se à Galiza para o incentivar.



Com ou sem título, a certeza de que, daqui a menos de um ano, estará na luta pelas medalhas nos Jogos Olímpicos Paris2024, não só pela sua consistência, mas igualmente pela segunda posição que conseguiu recentemente na capital francesa, no circuito oficial e com todos os seus rivais.



“Claro que esse é o meu sonho e acredito nisso. O meu segundo lugar no evento-teste mostra que tenho nível para lutar pelas medalhas também no próximo ano. Vamos ver como as coisas correm até lá. Falta muito tempo e treino. É o meu sonho, sem dúvida, e vou trabalhar para chegar a Paris novamente em muito boas condições”, concluiu.



Ricardo Batista, 47.º do ranking, com 628.24 pontos, vai fazer companhia a Vasco Vilaça, enquanto na competição feminina, que decorre domingo, vai participar Melanie Santos, 38.ª com 851.95 pontos. Maria Tomé, 63.ª nas elites, vai competir em sub-23.