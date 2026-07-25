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Ciclismo
Vasco Vilaça é segundo em Londres e mantém liderança no Mundial de triatlo
O português Vasco Vilaça foi hoje segundo classificado na sexta etapa do Mundial de triatlo, disputada em Londres, mantendo a liderança no circuito quando faltam disputar três etapas.
Vilaça, que tem duas vitórias (Samarkand e Alghero) e três segundos lugares (Quiberon, Hamburgo e Londres) nas cinco etapas que disputou, voltou a ficar atrás do australiano Matthew Hauser, tal como tinha acontecido na última prova na Alemanha, há duas semanas.
Hauser terminou o percurso em 50.28 minutos, batendo outra vez o português ao 'sprint', com Vilaça a ficar novamente a três segundos do australiano (50.31).
O resultado de hoje mantém Vasco Vilaça na liderança mundial, com o português a somar 3.850 pontos, à frente do brasileiro Miguel Hidalgo (3.040) e de Hauser (3.000).
Nesta etapa, na elite masculina, Ricardo Batista foi 24.º, a 1.33 minutos do vencedor, o seu irmão João Nuno Batista, 32.º, a 1.54, e Miguel Tiago Silva foi 42.º, a 2.54.
Na prova feminina, ganha pela francesa Cassandre Beaugrand (56.06 minutos) Maria Tomé foi 34.ª (a 2.01 da vencedora) e Mariana Vargem ficou no 38.º posto (a 2.14).
As triatletas lusas ocupam a 25.ª e a 36.ª posições do ranking.
Depois de Londres, o Campeonato do Mundo de triatlo de 2026 entra na fase decisiva da temporada, ficando por disputar as etapas de Weihai, na China, a 29 de agosto, e Karlovy Vary, na República Checa, a 13 de setembro, antes da grande finalíssima em Pontevedra, Espanha, no último fim de semana de setembro.
Hauser terminou o percurso em 50.28 minutos, batendo outra vez o português ao 'sprint', com Vilaça a ficar novamente a três segundos do australiano (50.31).
O resultado de hoje mantém Vasco Vilaça na liderança mundial, com o português a somar 3.850 pontos, à frente do brasileiro Miguel Hidalgo (3.040) e de Hauser (3.000).
Nesta etapa, na elite masculina, Ricardo Batista foi 24.º, a 1.33 minutos do vencedor, o seu irmão João Nuno Batista, 32.º, a 1.54, e Miguel Tiago Silva foi 42.º, a 2.54.
Na prova feminina, ganha pela francesa Cassandre Beaugrand (56.06 minutos) Maria Tomé foi 34.ª (a 2.01 da vencedora) e Mariana Vargem ficou no 38.º posto (a 2.14).
As triatletas lusas ocupam a 25.ª e a 36.ª posições do ranking.
Depois de Londres, o Campeonato do Mundo de triatlo de 2026 entra na fase decisiva da temporada, ficando por disputar as etapas de Weihai, na China, a 29 de agosto, e Karlovy Vary, na República Checa, a 13 de setembro, antes da grande finalíssima em Pontevedra, Espanha, no último fim de semana de setembro.