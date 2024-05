Vasco Vilaça foi hoje o melhor entre os portugueses em ação na etapa do Mundial de Triatlo disputada em Yokohama (Japão), ao concluir a prova na 27.ª posição.

Na prova ganha pelo norte-americano Morgan Pearson, em 01:42.05 horas, Vilaça foi 27.º, com o tempo de 01:44.12, depois de ter caído no setor de bicicleta.



Ricardo Batista, que tal como Vilaça vai estar nos Jogos Olímpicos Paris2024, acabou na 32.ª posição (01:44.39).



Em femininos, Melanie Santos foi 38.ª, ao cumprir a etapa japonesa do Mundial de triatlo em 01:58.01 horas. O ouro foi para a francesa Leonie Periault (01:52.28).