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Triatlo. Vasco Vilaça sagra-se Campeão do Mundo, Ricardo Batista conquistou o bronze
Vasco Vilaça sagrou-se domingo Campeão do Mundo de triatlo de Elites, tornando-se o primeiro português a consegui-lo no setor masculino, ao terminar na segunda posição, a superfinal disputada em Pontevedra, Espanha.
Portugal conseguiu também ter mais um atleta no pódio, com Ricardo Batista a conquistar o bronze.
O atleta português de 26 anos garantiu o título mundial histórico ao terminar a superfinal na segunda posição, sendo ultrapassado apenas na linha de meta pelo australiano Matthew Hauser após um sprint eletrizante.
É o primeiro homem português a conquistar o título mundial de elites no triatlo. Em termos absolutos, Vilaça junta-se a Vanessa Fernandes, que alcançou a medalha de ouro feminina em 2007.
Para além do título de Vilaça, Ricardo Batista conquistou a medalha de bronze no ranking do campeonato mundial, após ter terminado a prova de Pontevedra no quarto lugar.
Vilaça entrou na grande finalíssima a liderar o ranking mundial. Como necessitava apenas de terminar no top 5 para assegurar o troféu máximo, geriu a corrida de forma perfeita.
É o primeiro homem português a conquistar o título mundial de elites no triatlo. Em termos absolutos, Vilaça junta-se a Vanessa Fernandes, que alcançou a medalha de ouro feminina em 2007.
Para além do título de Vilaça, Ricardo Batista conquistou a medalha de bronze no ranking do campeonato mundial, após ter terminado a prova de Pontevedra no quarto lugar.
Vilaça entrou na grande finalíssima a liderar o ranking mundial. Como necessitava apenas de terminar no top 5 para assegurar o troféu máximo, geriu a corrida de forma perfeita.