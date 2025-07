Vasco Vilaça segundo classificado na etapa de Hamburgo do Mundial de triatlo

Depois de andar quase sempre no grupo da frente, Vilaça, quinto nos Jogos Olímpicos Paris2024, foi apenas batido no segmento de corrida pelo australiano Matthew Hauser, que venceu em 50.07 minutos, menos sete segundos do que o português.



Para Vasco Vilaça este foi o terceiro pódio da temporada, depois do terceiro lugar em Abu Dhabi e do segundo em Yokohama, no Japão, onde foi também batido por Hauser, antes de ter terminado num desapontante 31.º lugar em Alghero, em Itália.



O italiano Alessio Crociani terminou na terceira posição, a 29 segundos, enquanto Ricardo Batista, sexto nos Jogos Olímpicos, terminou na nona posição, 1.04 minutos de Hauser, que repetiu a vitória do ano passado.



Miguel Tiago Silva concluiu a corrida na 37.ª posição, em 52.50 minutos, a 1.43 do vencedor.



Ainda hoje as olímpicas Maria Tomé e Melanie Santos disputam a prova de elites femininas, com Portugal a correr ainda as estafetas mistas no domingo.