Vasco Vilaça segundo na estreia no Ironman 70.3 no Bahrain

O olímpico português Vasco Vilaça terminou hoje na segunda posição o Ironman 70.3 do Bahrain, na sua estreia na distância, numa prova ganha pelo francês Vincent Luís pelo segundo ano consecutivo.

Foto: IMAGO/teamSprint-media via Reuters Connect

No final dos 1,9 quilómetros de natação, 90 quilómetros de ciclismo e 21,1 de atletismo, Vincent Luís, campeão no mundo de triatlo em 2019 e 2020 e medalha de bronze na estafeta mista nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, venceu em 3:29.08 horas.

Na sua estreia no Ironman 70.3, Vasco Vilaça, terceiro no Mundial em 2025 e quinto nos Jogos Olímpicos Paris2024, terminou a prova na segunda posição, em 3:31.19 horas, à frente do belga Pieter Heemeryck (3:34.04).

Em Manama, a prova feminina foi ganha por Georgia Taylor-Brown, três vezes medalhada em Jogos Olímpicos, com destaque para o ouro na estafeta mista em Tóquio, com a britânica a gastar 3:51.19 horas.

A australiana Natalie Van Coevorden foi segunda em 3:35.54 horas, seguida da britânica India Lee (3:56.35).
