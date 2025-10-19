Vasco Vilaça terceiro no Mundial de triatlo

"O meu melhor resultado"







(Com Lusa)

“Este é o meu melhor resultado de sempre numa série mundial ‘normal’, com as sete, oito etapas que temos. Para além disso, também é o meu melhor resultado de sempre numa finalíssima”, destacou o triatleta português após a conquista do seu primeiro pódio “na série Mundial”, o que o deixou “muito feliz”.“Não falhar [na finalíssima] e começar como terceiro do mundo e acabar como terceiro do mundo foi muito especial e muito importante para mim. Acho que foi um passo bastante importante na minha carreira”, salientou, em declarações à assessoria de imprensa da Federação de Triatlo de Portugal.Embora já tivesse sido vice-campeão mundial em 2020, num formato de Campeonato do Mundo de apenas um dia de competição devido à pandemia de covid-19, Vilaça nota que o bronze hoje conquistado é “o melhor resultado de sempre de um português na série mundial”.“É um passo muito importante no que será a qualificação olímpica, que vai começar no próximo ano, para o grande objetivo de Los Angeles2028”, destacou.Dois lugares depois do quinto classificado de Paris2024 chegou Miguel Tiago Silva, que cumpriu a sua prova em 1:43.54 horas.O olímpico Ricardo Batista, sexto em Paris2024, foi 15.º, com o tempo de 1:44.45 horas, fechando uma prestação positiva de Portugal, único país a colocar três triatletas no ‘top 15’.Nas contas finais, Ricardo Batista ocupou o 12.º lugar do ranking, com 2.089,91 pontos, e Miguel Tiago Silva subiu a 18.º, com 1.689,57.Grande dominador da temporada, Matthew Hauser confirmou em casa o título mundial, impondo-se com 4.250 pontos. O brasileiro Miguel Hidalgo ficou com a prata, com 3.769,95.Na elite feminina, Maria Tomé foi hoje 20.ª na finalíssima, após completar a sua prova em 1:59.28 horas, e concluiu o Mundial de triatlo na 18.ª posição, com 1.638,66 pontos.A alemã Lisa Tertsch sagrou-se campeã do Mundo, com 3.886,26 pontos, seguida da francesa Leonie Periault (3.577,04) e da britânica Beth Potter (3.313,18).Nos Mundiais que hoje acabaram em Wollongong, as finalíssimas das elites, que valiam o dobro dos pontos, foram as únicas competições a decidir-se por ranking, enquanto nos sub-23, juniores e paratriatlo os pódios traduzem diretamente o desempenho em prova.