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Vasco Vilaça vence etapa do Mundial de triatlo
O português Vasco Vilaça conquistou na Sardenha a segunda vitória em etapas do Mundial de triatlo, depois do triunfo inaugural no Uzbequistão, enquanto Ricardo Batista terminou em terceiro, em Alghero.
Depois do êxito em Samarcanda, há cerca de um mês, na primeira das nove etapas da edição 2026 do Mundial, Vasco Vilaça, quinto nos Jogos Olímpicos Paris2024, impôs-se hoje em 1:45.16 horas, superando o brasileiro Miguel Hidalgo, segundo, por 19 segundos.
Já Ricardo Batista, sexto em Paris2024, completou um pódio histórico para Portugal, ao terminar na terceira posição, a 29 segundos do compatriota, numa prova em que João Nuno Batista foi sétimo, a 37 segundos.
Já Ricardo Batista, sexto em Paris2024, completou um pódio histórico para Portugal, ao terminar na terceira posição, a 29 segundos do compatriota, numa prova em que João Nuno Batista foi sétimo, a 37 segundos.
(Com Lusa)