Vasco Vilaça vence etapa do Mundial de triatlo





(Com Lusa)

Depois do êxito em Samarcanda, há cerca de um mês, na primeira das nove etapas da edição 2026 do Mundial, Vasco Vilaça, quinto nos Jogos Olímpicos Paris2024, impôs-se hoje em 1:45.16 horas, superando o brasileiro Miguel Hidalgo, segundo, por 19 segundos.Já Ricardo Batista, sexto em Paris2024, completou um pódio histórico para Portugal, ao terminar na terceira posição, a 29 segundos do compatriota, numa prova em que João Nuno Batista foi sétimo, a 37 segundos.