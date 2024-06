Vauquelin vence etapa em que Oliveira foi sexto e Pogacar chega à amarela

Em estreia no Tour, o francês de 23 anos impôs-se no final dos 199,2 quilómetros entre Cesenatico e Bolonha, com o tempo de 04:43.42 horas, depois de ter integrado a fuga do dia assim como o norueguês Jonas Abrahamsen (Uno-X), segundo a 36 segundos. O francês Quentin Pacher (Groupama-FDJ) fechou o pódio da tirada, a 49, à frente do grupo no qual vinha Nelson Oliveira.

Vauquelin deixou para trás os companheiros de fuga na segunda de duas subidas a San Luca, onde Pogacar também atacou levando na roda Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), com o esloveno da UAE Emirates a assumir a liderança da geral, destronando o francês Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL).

Pogacar vai partir para a terceira etapa, a mais longa da 111.ª edição com 230,8 quilómetros planos entre Piacenza e Turim, em Itália, empatado em tempo com Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e o dinamarquês da Visma-Lease a Bike, respetivamente segundo e terceiro na geral.