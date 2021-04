Vela. Beatriz Gago e Rodolfo Pires estreiam equipa no Europeu de 470

”, explicou Rodolfo Pires.O velejador do Iate Clube Marina de Portimão, de 21 anos, mostrou-se cauteloso, sobre a ambição olímpica e mesmo a definição da equipa, com Beatriz Gago, de 19 anos, do Clube Internacional da Marina de Vilamoura.”, ressalvou Rodolfo Pires, que, em março, fazendo equipa com o irmão Gonçalo, falhou a qualificação para Tóquio2020.A dupla foi batida na luta pela vaga olímpica em 470, pelos também irmãos Pedro e Diogo Costa, que se sagraram vice-campeões do mundo, e ensaia agora uma estratégia para o próximo ciclo.”, vincou Beatriz Gago.A jovem velejadora de Portimão admitiu o “desafio” de fazer a primeira prova, após um mês de treinos, frente a “equipas que já andam há mais tempo juntas”, reconhecendo como uma base para “pensar num futuro como equipa”.”, vincou Beatriz Gago, escudando-se na estreia para adiar a definição de objetivos: “”.Beatriz Gago e Rodolfo Pires são os únicos portugueses presentes na competição mista dos Europeus de 470, que vão ser disputados entre domingo e sexta-feira, procurando aproveitar a oportunidade de competir em casa.”, referiu Rodolfo Pires.

Os vice-campeões do mundo Pedro Costa e Diogo Costa vão ser os outros representantes lusos em Vilamoura.