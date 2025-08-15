Velejador Lourenço Mateus cai para 35.º no Europeu de ILCA 7

Na retoma da competição em Marstrand, Suécia, após quinta-feira não se terem disputado quaisquer regatas, devido à falta de vento, Lourenço Mateus foi 36.º, 38.º e 29.º nas três regatas disputadas na frota de ouro, a principal, caindo para o 35.º posto, com 150 pontos.



Já Eduardo Marques, até aqui o luso mais bem posicionado, soma 157 pontos, após um 43.º, um 46.º e um 52.º lugares, este último devido a uma bandeira preta.



O campeonato termina no sábado e, à falta de um dia de competição, o britânico Michael Beckett é primeiro, com 40 pontos.