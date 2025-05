Velejadora Mafalda Pires de Lima segue em nono no Europeu de kite

Depois de um dia de pausa na competição, devido ao mau tempo, a velejadora lusa somou três quartos lugares, um quinto e um oitavo, passando a contar 58 pontos, mais 40 do que a britânica Lily Young, que lidera.



Na competição masculina, Tomás Pires de Lima comanda a frota de prata, com 57 pontos, após ter sido quinto, segundo, terceiro e quarto nas quatro regatas do dia.



Para domingo estão previstas mais quatro regatas para a prova masculina e cinco para a feminina em Urla.