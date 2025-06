Velejadores Beatriz Gago e Rodolfo Pires baixam a terceiro na Semana de Kiel

As duas duplas portuguesas disputam domingo a ‘medal race’, destinada às 10 tripulações mais fortes e que vale o dobro dos pontos, estando ambas com legítimas aspirações ao pódio.



Depois de estarem toda a competição em segundo, Beatriz e Rodolfo realizaram as suas duas piores regatas entre as oito já disputadas, com um sétimo e 12.º lugares, descartando este último, pelo que seguem com 26 pontos.



Já Diogo e Carolina, quintos em Paris2024 e sétimos este mês nos Mundiais da Polónia, começaram por ser segundos e posteriormente sétimos, acumulando agora 30 pontos.



Os britânicos Martin Wrigley e Bettine Harris também tiveram o seu pior dia, terminando duas vezes em sexto, porém continuam a liderar confortavelmente, com 15 pontos.



Na sexta-feira, os espanhóis Jordi Hernández e Marta Alcântara tinham destronado Diogo e Carolina do último lugar do pódio e hoje ultrapassaram Beatriz e Rodolfo, por um só ponto, fixando-se na segunda posição, com 25 pontos, após um triunfo e de terminarem a outra regata em segundo.



Depois do Troféu Princesa Sofia e da Semana Olímpica Francesa, o Grand Slam decorre em Kiel antes de seguir para os Estados Unidos, em Long Beach, entre 12 e 20 de julho, concluindo na Semana Holandesa da Água (Países Baixos), de 17 a 21 de setembro.