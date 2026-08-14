Velejadores Beatriz Gago e Rodolfo Pires sobem a 17.º no Mundial da classe 470

Nas duas regatas do dia, a quarta e a quinta do campeonato, Beatriz Gago e Rodolfo Pires, que partiam em 22.º da geral, foram sétimos e 13.º, resultado que descartaram, somando agora 34 pontos.



Quintos nos Jogos Olímpicos Paris2024, Diogo Costa e Carolina João seguiam em 15.º e hoje foram 11.º e 15.º, desempenho que também deitaram fora, para acumular agora 35 pontos, mais um do que os compatriotas.



Os espanhóis campeões da Europa e do Mundo Jordi Hernández e Marta Alcántara ascenderam ao comando, com 13 pontos, seguidos dos alemães Malte Winkel e Bente Batzing, com 16, num pódio provisório completo pelos franceses Manon Pennaneach e Pierre Williot, uma das duplas mais promissoras da classe, já com várias medalhas nos escalões jovens, que baixaram uma posição, agora com 19 pontos.



