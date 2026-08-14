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Velejadores Beatriz Gago e Rodolfo Pires sobem a 17.º no Mundial da classe 470
Os velejadores portugueses Beatriz Gago e Rodolfo Pires subiram hoje ao 17.º lugar dos mundiais da classe 470, no Japão, enquanto os olímpicos Diogo Costa e Carolina João baixaram ao 19.º nas águas de Enoshima.
Nas duas regatas do dia, a quarta e a quinta do campeonato, Beatriz Gago e Rodolfo Pires, que partiam em 22.º da geral, foram sétimos e 13.º, resultado que descartaram, somando agora 34 pontos.
Quintos nos Jogos Olímpicos Paris2024, Diogo Costa e Carolina João seguiam em 15.º e hoje foram 11.º e 15.º, desempenho que também deitaram fora, para acumular agora 35 pontos, mais um do que os compatriotas.
Os espanhóis campeões da Europa e do Mundo Jordi Hernández e Marta Alcántara ascenderam ao comando, com 13 pontos, seguidos dos alemães Malte Winkel e Bente Batzing, com 16, num pódio provisório completo pelos franceses Manon Pennaneach e Pierre Williot, uma das duplas mais promissoras da classe, já com várias medalhas nos escalões jovens, que baixaram uma posição, agora com 19 pontos.
Quintos nos Jogos Olímpicos Paris2024, Diogo Costa e Carolina João seguiam em 15.º e hoje foram 11.º e 15.º, desempenho que também deitaram fora, para acumular agora 35 pontos, mais um do que os compatriotas.
Os espanhóis campeões da Europa e do Mundo Jordi Hernández e Marta Alcántara ascenderam ao comando, com 13 pontos, seguidos dos alemães Malte Winkel e Bente Batzing, com 16, num pódio provisório completo pelos franceses Manon Pennaneach e Pierre Williot, uma das duplas mais promissoras da classe, já com várias medalhas nos escalões jovens, que baixaram uma posição, agora com 19 pontos.