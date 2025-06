Velejadores Diogo Costa e Carolina João terminam Semana de Kiel em terceiro

Na regata decisiva, a valer o dobro dos pontos e destinada somente às 10 embarcações mais fortes, Diogo Costa e Carolina João foram sextos, enquanto Beatriz Gago e Rodolfo Pires, que andaram boa parte da Semana de Kiel no segundo lugar, foram 10.º.



Quintos em Paris2024 e sétimos este mês nos Mundiais da Polónia, Diogo Costa e Carolina João concluíram o evento com 42 pontos, menos quatro do que Beatriz Gago e Rodolfo Pires, 13.º nos Mundiais e que têm evoluído de forma cada vez mais consistente na classe, com 46.



Os britânicos Martin Wrigley e Bettine Harris venceram a regata final e mantiveram a liderança conquistada desde início, concluindo com 17 pontos, seguidos dos espanhóis Jordi Hernández e Marta Alcântara, segundos, que fecharam com 29.



Depois do Troféu Princesa Sofia, da Semana Olímpica Francesa e da Semana de Kiel, o Grand Slam prossegue nos Estados Unidos, em Long Beach, entre 12 e 20 de julho, contando com uma derradeira prova na Semana Holandesa da Água, nos Países Baixos, de 17 a 21 de setembro.