Velejadores Diogo Costa e Carolina João vencem no nacional de águas interiores

Numa final reservada às seis equipas mais fortes, e que terminava quando a primeira vencesse duas provas, os quintos classificados em Paris2024, na classe 470, só à quinta regata conseguiram impor o seu valor, num evento disputado com barcos K420.



Diogo Costa e Carolina João concluíram a competição com nove pontos, seguidos de Diogo Pereira e Manuel Macedo, com 13, com o pódio a ficar completo com Francisco Pinheiro Melo e Pedro Garcia, com 16.



Francisca Martins e Maria José Cardoso foram a única tripulação feminina na final, concluindo na quinta posição, com 23 pontos, tendo vencido a primeira regata.



Esta nova competição, que visa descentralizar a modalidade, aproximando-a das comunidades do interior, valorizando as estações náuticas, vai ter mais quatro etapas, a decorrer no Alqueva, no Douro, em Sabugal e no Azibo.