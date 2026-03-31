Velejadores Diogo Costa/Carolina João no top 5 da classe 470 no Troféu Princesa Sofia

Segundos à entrada para as regatas de hoje em Palma de Maiorca (Espanha), os olímpicos portugueses desceram ao quinto posto, depois de terem sido 21.ºs – um resultado que descartaram - e sétimos.



“A primeira [regata] até ia bastante bem, a meio tivemos um bocado de azar e acabámos por não conseguir dar a volta por cima. A segunda [foi] melhor, mas tomámos uma má decisão no final da bolina que nos custou um bocadinho. Em vez de termos entrado no top 3 fácil, custou-nos um bocadinho mais”, resumiu Carolina João, em declarações à agência Lusa.



Após um dia de vento “bastante maluco”, o duo do Clube Naval de Cascais soma agora 21 pontos, numa classificação agora liderada pelos franceses Matisse Pacaud e Lucie de Gennes, com 10.



“Foi um dia não fantástico, mas sólido, e acho que vamos para [a frota de] ouro numa posição relativamente boa e a competição começa agora”, disse a velejadora à chegada ao Club Nàutic S’Arenal.



Também Beatriz Gago/Rodolfo Pires caíram na classificação dos 470, mais concretamente para a 17.ª posição, com 31 pontos.



Os velejadores do Clube Naval de Portimão, que eram quartos após as três regatas do primeiro dia, foram hoje 14.ºs e 11.ºs classificados, e seguem igualmente para a frota de ouro.



O pódio da classe 470 é atualmente completado pelos italianos Elena Berta e Giulio Calabro, segundos com 15 pontos, e pelos israelitas Roy Levi e Ariel Gal, que têm 18.



A também olímpica Mafalda Pires de Lima entrou hoje em ação no kite, sendo 16.ª classificada após quatro regatas.



“Tentámos encarar este campeonato de maneira diferente, mudar algumas coisas na nossa preparação mental, e faltam alguns ajustes. Senti-me muito bem na água, muito rápida, mas não consegui concretizar nenhum resultado à exceção da terceira regata, mas estou contente”, declarou à Lusa.



Depois de um 21.º lugar e de uma desclassificação, um resultado que descartou, a velejadora portuguesa foi terceira e 16.ª, ocupando essa mesma posição na classificação, com 40 pontos.



“Sei que sei regatear bem, que o treino de inverno foi muito bom. Dei um passo em frente substancial em relação ao topo da frota, agora faltam ajustar alguns detalhes e é para isso que cá estamos”, resumiu a atual quinta classificada no ranking mundial de kite.



Já o seu irmão, Tomás Pires de Lima, não recuperou de uma infeção bacteriana e não vai competir em Palma de Maiorca, onde Ricardo Correia arrancou hoje com um 73.º posto no IQ Foil.



O único representante português na classe teve como melhor resultado o 10.º lugar na segunda de quatro regatas, contabilizando 92 pontos.



Em ILCA 6, Maria Teresa Figenschou não se conseguiu manter no top 5, descendo à 66.ª posição após as três regatas disputadas hoje, nas quais contaram um 32.º e um 46.º lugar na frota azul, para um total de 81 pontos.



Madalena Wanzeller está seis postos mais abaixo, com 87 pontos, e Luísa Peres subiu a 77.ª, após ser 14.ª na última das três regatas do dia.



Entre os homens, Lourenço Mateus é 43.º, com um total de 64 pontos, resultantes de um 10.º e um 28.º (descartou um 57.º posto).



Após cinco regatas disputadas em ILCA 7, três delas hoje, o olímpico Eduardo Marques ocupa o 64.º lugar, com 81 pontos, com João Pontes na 140.ª posição, com 153.



Em estreia no Troféu Princesa Sofia e na classe 49er FX, as jovens Teresa Quartin e Rita Borges são 60.ªs na sua classe, com 142 pontos, resultantes de um 29.º, um 30.º e um 31.º lugares nas regatas de hoje.





