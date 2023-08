Velocista Abubacar Turé fora da final nos Europeus de Surdos

Em Szczecin, Polónia, Abubacar Turé foi hoje o único luso em ação na competição, que decorre até 26 de agosto.



O atleta correu em 11,74 segundos, a sua melhor marca da temporada, terminando no 13.º lugar do conjunto das duas eliminatórias.



Turé prepara-se agora para competir nos 200 metros na próxima quinta-feira.



No mesmo dia, competem Francisco Laranjeira, na final dos 5.000 metros - já prata em 10.000 metros -, e Hemilton Costa, que estará na final do salto em comprimento.