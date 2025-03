Vendrame vence etapa do Tirreno-Adriático

A distância "inexplicável" da tirada e as péssimas condições meteorológicas "abrandaram" o ritmo do pelotão, ao ponto de permitir que ciclistas que habitualmente não passariam a contagem de categoria especial de Colfiorito, situada a menos de cinco quilómetros da meta, chegassem na frente, caso de Filippo Ganna.O camisola azul até atacou dentro dos derradeiros quatro quilómetros, mas foi alcançado à entrada para os últimos 1.000 metros, sendo 10.º na tirada, com o mesmo tempo de Vendrame.O italiano da INEOS manteve a liderança da geral, na qual o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) é agora segundo, a 22 segundos.Numa jornada atribulada, na qual Jonathan Milan (Lidl-Trek) caiu e as desistências foram várias,chegou com os favoritos, na 35.ª posição, e é 74.º da geral, a 02.47 minutos.foi 108.º na tirada, a 7.46 minutos, enquanto Rui Oliveira chegou a 16.52, no 145.º lugar.Na geral, Costa é 106.º, a 9.08, e o campeão olímpico de madison ocupa o 144.º posto, a 18 minutos de Ganna.Esta quinta-feira, a quarta etapa, sem dificuldades decisivas, liga Norcia a Trasacco, no total de 190 quilómetros.