Venus Williams convidada para o US Open
A tenista Venus Williams, antiga número um mundial, recebeu um ‘wild card’ para o Open do Estados Unidos e vai, aos 45 anos, regressar ao quarto e último torneio do Grand Slam, anunciou hoje a organização.
Após dois anos de ausência, Venus já tinha recebido um convite para a prova de pares, mais vai agora voltar à competição de singulares, tornando-se na tenista mais velha em mais de quatro décadas a disputar o torneio.
De acordo com a Federação Internacional de Ténis (ITF), Williams será a mais velha no US Open desde Renee Richards, que competiu com 47 anos em 1981.
Venus conquistou por duas vezes o Open dos Estados Unidos, em 2000 e 2001, num total de sete troféus do Grand Slam, todos os outros em Wimbledon, e liderou o ranking WTA durante 11 semanas em 2002.
O US Open arranca em 24 de agosto, em Flushing Meadows, em Nova Iorque.
De acordo com a Federação Internacional de Ténis (ITF), Williams será a mais velha no US Open desde Renee Richards, que competiu com 47 anos em 1981.
Venus conquistou por duas vezes o Open dos Estados Unidos, em 2000 e 2001, num total de sete troféus do Grand Slam, todos os outros em Wimbledon, e liderou o ranking WTA durante 11 semanas em 2002.
O US Open arranca em 24 de agosto, em Flushing Meadows, em Nova Iorque.