Venus Williams convidada para o US Open

Após dois anos de ausência, Venus já tinha recebido um convite para a prova de pares, mais vai agora voltar à competição de singulares, tornando-se na tenista mais velha em mais de quatro décadas a disputar o torneio.



De acordo com a Federação Internacional de Ténis (ITF), Williams será a mais velha no US Open desde Renee Richards, que competiu com 47 anos em 1981.



Venus conquistou por duas vezes o Open dos Estados Unidos, em 2000 e 2001, num total de sete troféus do Grand Slam, todos os outros em Wimbledon, e liderou o ranking WTA durante 11 semanas em 2002.



O US Open arranca em 24 de agosto, em Flushing Meadows, em Nova Iorque.

