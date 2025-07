Venus Williams regressa à competição aos 45 anos

Williams, campeã por sete vezes de torneios Grand Slam, vai defrontar a compatriota Payton Stearns na primeira ronda, segundo o sorteio hoje realizado na capital nrote-americana.



A veterana tenista estava listada como “inativa” no ‘site’ da WTA e o último jogo oficial em que participou foi a primeira ronda do torneio de Miami de 2024, uma derrota dante da russa Diana Schnaider.



“Há algo realmente especial em Washington – a energia, os adeptos, a história. Esta cidade sempre me mostrou muito carinho e mal posso esperar por voltar a competir”, declarou a mais velha das irmãs Williams, citada em comunicado da organização.



Com 16 títulos Grand Slam de pares, dois deles em pares mistos, e os sete em singulares, a três vezes campeã olímpica é uma das maiores tenistas da era moderna, a par da irmã mais nova, Serena, já retirada e campeã de 23 ‘majors’ de singulares.