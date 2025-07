Venus Williams regressa com vitória

Aos 45 anos, Venus Williams não ganhava qualquer encontro há quase dois anos e não jogava desde abril de 2024, derrotando agora a compatriota, 22 anos mais nova, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 37 minutos.



Apenas a norte-americana Martina Navrátilová ganhou um encontro com mais idade do que a mais velha das irmãs Williams, quando, em 2004, venceu com 47 anos.



“Não é fácil (regressar) depois de tanto tempo e jogar o encontro perfeito. Queria fazer um bom encontro e ganhar”, disse a antiga número um mundial e que atualmente não tem posição no ranking.



Ao longo da carreira, Venus Williams conquistou 49 títulos, entre os quais cinco em Wimbledon e dois no Open dos Estados Unidos, chegando a finais dos outros dois torneios do Grand Slam (Open da Austrália e Roland Garros).