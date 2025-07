Venus Williams volta a competir 16 meses depois

Nos oitavos de final da prova, Williams e Baptiste impuseram-se à canadiana Eugenie Bouchard e à norte-americana Clervie Ngounoue em dois "sets", com os parciais de 6-3 e 6-1, ao fim de uma hora e 12 minutos, aguardando pelas adversárias na próxima fase.



Venus Williams, que completou 45 anos em 17 de junho, não disputava um encontro oficial desde o Masters 1.000 de Miami, em março de 2024, quando foi eliminada na primeira ronda pela russa Diana Shnaider, sendo que a sua última vitória remontava a agosto de 2023, frente à também russa Veronika Kudermetova, em Cincinnati.



Vencedora de 23 torneios do Grand Slam - sete em singulares, 14 em pares e dois em duplas mistas -, a antiga líder do ranking mundial vai estrear-se no quadro principal em Washington esta terça-feira, ao defrontar a compatriota Peyton Stearns, 35.ª classificada, na primeira ronda.



A prova marca o início da época de piso duro nos Estados Unidos, país anfitrião do US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, que vai decorrer de 24 de agosto a 7 de setembro e terá Venus Williams a competir em pares mistos, ao lado de Reilly Opelka.



Irmã de Serena Williams, que se despediu do ténis na edição 2022 do US Open, Venus estreou-se no circuito profissional em 1994 e conquistou cinco medalhas olímpicas, tendo vencido uma de ouro em singulares, nos Jogos Sydney2000, e três em pares, em Sydney2000, em Pequim2008 e em Londres2012, além de uma prata em duplas mistas, no Rio2016.