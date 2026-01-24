Vernon vence etapa, Vine lidera Tour Down Under

Numa etapa encurtada em 41 quilómetros por razões de segurança, devido às altas temperaturas e ao risco de incêndio, destaque ainda pela negativa para uma violenta queda que afetou, entre outros, o equatoriano Jhonathan Narvaez, que era segundo da geral, a apenas seis segundos do líder e seu companheiro de equipa.



Segundo Adrian Rotunno, diretor clínico da equipa Emirates, "Narvaez foi conduzido ao hospital para fazer exames neurológicos e à coluna vertebral, não sendo necessária para já qualquer operação, mantendo-se em condição estável e sob observação".



Ainda não foi revelada qualquer informação sobre o estimado tempo de paragem para Narvaez, apontado como um dos principais gregários do esloveno Tadej Pogacar na edição deste ano do Tour de França.



Com a redução em 41 quilómetros, dentro dos quais se incluiam as principais dificuldades do dia, a tirada acabou decidida ao sprint, ganho por Vernon, que cumpriu os 131 quilómetros entre Brighton e Willunga em 2:56.30 horas, o mesmo tempo do dinamarquês Tobias Lund Andresen (Decathlon) e do autraliano Laurence Pithie, segundo e terceiro, respetivamente.



O abandono de Narvaez deixou Vine ainda com mais folga na liderança, detendo agora 1.03 minutos de vantagem para o suíço Mauro Schmid (Jayco AlUla), que subiu a segudo e recuperou dois segundos ao comandante, enquanto o terceiro é o australiano Harry Sweeny (EF Education-Easypost), a 1.12 minutos.



No domingo, disputa-se a quinta e última etapa, na distância de 169,8 quilómetros, com partida e meta instaladas em Stirling, contando no seu percurso com quatro contagens de montanha de segunda categoria.

