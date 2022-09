Verstappen pode ser o segundo campeão mais precoce da F1

Verstappen chega ao Grande Prémio de Singapura, 17.ª de 22 rondas da temporada, com 116 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), muito graças aos 11 triunfos já conquistados nas 16 corridas disputadas.



O neerlandês soma 335 pontos contra os 219 de Leclerc.



Com seis corridas ainda por disputar e uma "sprint race" (no Grande Prémio do Brasil), estão em jogo 164 pontos - 25 pontos por vitória (mais oito na 'sprint race') e um ponto por cada volta mais rápida em corrida.



Para se sagrar já campeão no domingo, Max Verstappen, que completa 25 anos esta sexta-feira, precisa forçosamente de vencer a corrida no circuito de Marina Bay. Qualquer outro resultado implica que a decisão fique adiada para, pelo menos, a corrida seguinte, no Japão.



Em caso de vitória na prova de Singapura, Verstappen elimina, automaticamente, dois dos ainda matematicamente pretendentes ao título, o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que é quinto, com 187 pontos, e o britânico George Russell (Mercedes), que é quarto, com 203.



Caso vença e faça a volta mais rápida da corrida, Verstappen é campeão se Leclerc for oitavo ou pior e se o mexicano Sérgio Pérez, seu companheiro de equipa na Red Bull, não for além do quarto lugar.



Há ainda dois outros cenários que favorecem Verstappen. Se o piloto da Red Bull vencer e Leclerc fizer a volta mais rápida na corrida, o neerlandês festeja o bicampeonato se o piloto da Ferrari for nono ou pior e Pérez não passar do quarto lugar.



Por fim, vencendo a corrida, Verstappen é campeão se Leclerc não for além do oitavo posto e não fizer a volta mais rápida da prova e Sérgio Pérez for quarto ou pior.



Verstappen só aquém de Michael Schumacher



Se festejar o título no domingo, com cinco provas ainda por disputar, Max Verstappen torna-se o segundo campeão mais precoce da história da Fórmula 1, a par de Nigel Mansell, que conquistou o título de 1992 à falta de cinco provas para o final da temporada.



Na altura, o campeonato tinha apenas 16 provas e Mansell venceu nove.



O título conquistado com mais antecedência foi o de 2002 e o feito pertenceu ao alemão Michael Schumacher, com 11 triunfos em 17 provas disputadas naquele ano, assegurando o cetro a seis corridas do final.



Max Verstappen foi campeão pela primeira vez em 2021, batendo, na última corrida, em Abu Dhabi, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes).



Vários recordes para bater



Até final da temporada, Max Verstappen pode ainda tornar-se no piloto com maior número de vitórias numa só temporada (o recorde é de 13 e pertence aos alemães Michael Schumacher e Sebastian Vettel).



O neerlandês pode também somar o maior número de triunfos consecutivos (tem cinco e o recorde é de nove, de Vettel, desde 2013).



Atualmente com 335 pontos, Verstappen pode igualmente bater o recorde de maior número de pontos somados, que pertence a Lewis Hamilton desde 2019 (com 413).



O piloto da Red Bull corre ainda pelo recorde da maior diferença pontual para o segundo classificado do Mundial. O recorde pertence a Sebastian Vettel, graças aos 155 pontos a que deixou o vice-campeão Fernando Alonso, em 2013.



Por fim, o mais difícil de bater será o de voltas rápidas em corrida. O máximo já conseguido foi de dez numa temporada, por Michael Schumacher (2004) e pelo finlandês Kimi Raikkonen (2005). Verstappen soma, atualmente, cinco.