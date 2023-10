Veselko, Bonvalot e Kikas nos oitavos de final do Pro Ericeira de surf

A competirem juntas na sétima bateria da segunda ronda, Veselko e Bonvalot amealharam 13,70 e 13,27 pontos, respetivamente, contra a francesa Vahine Fierre (11,53) e canadiana Erin Brooks (11,40), ambas eliminadas.



No sétimo ‘heat’ dos ‘oitavos’, a campeã mundial júnior vai ter pela frente a norte-americana Sawyer Lindblad, enquanto Teresinha (ex-campeã europeia) vai entrar na água da praia de Ribeira D’Ilhas no seguinte, para enfrentar a também surfista dos Estados Unidos Zoe Benedetto.



Com lugar garantido na próxima fase, mas na vertente masculina, está Frederico Morais, que somou um total de 11,10 pontos, contra os 11,17 do vencedor da bateria três, o neozelandês Reef Heazlewood. Kian Martin, da Suécia, e Leo Casal, do Brasil, ficaram pelo caminho com 8,64 e 8,50, respetivamente.



O gaulês Justin Becret será o adversário de ‘Kikas’ no ‘heat’ quatro dos ‘oitavos’.



O convidado Joaquim Chaves é o outro surfista luso que vai tentar juntar-se a Francisco Morais na próxima fase, quando enfrentar na oitava bateria da segunda ronda o francês Marco Mignot e os norte-americanos Jake Marshall e Jabe Swierkocki.



A próxima chamada está agendada para quinta-feira de manhã.



O circuito das Challenger Series, cuja etapa da Ericeira decorre na Praia de Ribeira d’Ilhas, no concelho de Mafra e distrito de Lisboa, seleciona os surfistas que vão integrar o circuito principal da Liga Mundial de surf no próximo ano.



As cinco mulheres mais bem classificadas conseguem qualificar-se, enquanto, em masculinos, são apurados os primeiros 10 do ranking.