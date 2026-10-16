Veselko e Bonvalot seguem em frente, Yolanda fora da prova de Peniche

Na segunda bateria da primeira ronda, Francisca Veselko fez 8,54 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (4,67 e 3,87 pontos), afastando a número três do ranking da Liga Mundial de Surf (WSL), a norte-americana Sawyer Lindblad, que fez 7,90 pontos (4,00 e 3,90).



Depois, no quinto 'heat', foi a vez de Teresa Bonvalot fazer um 'brilharete', com 11,40 pontos (7,33 e 4,07) e eliminando a havaiana Gabriela Bryan, que chegou a Portugal com a licra amarela (líder do ranking mundial), e que marcou 10,93 (5,93 e 5,00).



E, na sétima bateria, Yolanda Hopkins mediu forças contra a campeã do mundo em título, a australiana Molly Picklum, mas a olímpica portuguesa não conseguiu passar e fazer o pleno luso no quadro feminino.



'Yoyo' fez um tubo que lhe valeu a melhor nota do dia entre as mulheres, mas não conseguiu acrescentar uma boa segunda onda, terminando com 11,10 pontos (9,00 e 2,10), ao passo que a 'aussie' fez 15,74 pontos (8,07 e 7,67) e seguiu em frente.



Na primeira bateria dos 'quartos', Veselko vai defrontar a havaiana Bettylou Sakura Johnson, e 'Teresinha' está no terceiro 'heat' contra a norte-americana Lakey Peterson.



Já na prova masculina, Portugal conta com Guilherme Ribeiro nos quartos de final, depois de ter ultrapassado hoje duas rondas, enquanto Frederico Morais foi eliminado na segunda fase.



Depois de um dia intenso de ação na Praia de Supertubos, a organização suspendeu a competição e vai voltar a fazer a chamada no sábado, às 08:30.



O Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e antepenúltima etapa do Championship Tour (CT), começou hoje e o período de espera estende-se até 25 de outubro.



