Veselko rejeita relaxar no Caparica Surf Fest

Apesar de estar muito perto de assegurar umas das quatro vagas para o Challenger Series, de forma a disputar a qualificação para a elite mundial, Veselko pretende manter a consistência na prova feminina que vale 1.000 pontos.



“Agora estou em segundo lugar, mas não quero relaxar. Quero abordar esta etapa com tudo e o objetivo é manter a consistência. Estou motivada, quero mesmo esta qualificação para o Challenger Series. O objetivo é estar no CT (circuito mundial)”, manifestou a surfista de Carcavelos, na conferência de imprensa do lançamento da etapa.



Bonvalot entusiasmada



A compatriota Teresa Bonvalot, campeã em título e atualmente na quinta posição do ranking QS, não esteve presente na apresentação, mas, em declarações à agência Lusa, recordou os bons momentos na etapa portuguesa.



“Estou muito entusiasmada por voltar a competir na Costa para o último QS da época. É um sítio que já me deu muitas alegrias, onde ganhei o meu primeiro QS. O ano passado voltei a ser feliz aqui na Costa, foi o primeiro evento que a minha avó viu em direto e ter conseguido a vitória foi ainda mais especial”, lembrou.



O período de espera do Caparica Surf Fest estende-se entre 15 e 19 de abril, com a prova agendada para a praia do Paraíso, na Costa de Caparica, Almada.