Mais Modalidades
Atletismo
Vice-campeão mundial dos 100 metros em Oregon2022 suspenso por 45 meses
O norte-americano Marvin Bracy-Williams, vice-campeão mundial dos 100 metros em Oregon2022, foi suspenso por 45 meses, devido a três violações das regras antidoping, anunciou hoje a Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA).
Sem competir desde 2023, Bracy-Williams, de 31 anos, foi suspenso por ter tido um controlo antidoping positivo a testosterona em 2024, por ter tentado manipular a investigação e por ter falhado divulgar, em três ocasiões, a sua localização para a realização de testes.
Este caso, de acordo com a USADA, teve o apoio da Unidade para a Integridade no Atletismo, que tutela os casos de doping no seio da World Athletics, e da autoridade antidroga dos Estados Unidos (DEA).
Um denunciante deu origem a este processo e levou ao teste positivo do velocista, que acabou por cooperar com a investigação, levando a que outros casos fossem descobertos.
Semifinalista nos 100 metros nos Jogos Olímpicos Rio2016, Bracy-Williams, que poderá voltar a competir depois de novembro de 2028, teve o grande momento em Eugene, em 2022, quando foi segundo classificado na mesma distância nos Mundiais, atrás do compatriota Fred Kerley.
Este caso, de acordo com a USADA, teve o apoio da Unidade para a Integridade no Atletismo, que tutela os casos de doping no seio da World Athletics, e da autoridade antidroga dos Estados Unidos (DEA).
Um denunciante deu origem a este processo e levou ao teste positivo do velocista, que acabou por cooperar com a investigação, levando a que outros casos fossem descobertos.
Semifinalista nos 100 metros nos Jogos Olímpicos Rio2016, Bracy-Williams, que poderá voltar a competir depois de novembro de 2028, teve o grande momento em Eugene, em 2022, quando foi segundo classificado na mesma distância nos Mundiais, atrás do compatriota Fred Kerley.