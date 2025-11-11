Vice-campeão mundial dos 100 metros em Oregon2022 suspenso por 45 meses

Sem competir desde 2023, Bracy-Williams, de 31 anos, foi suspenso por ter tido um controlo antidoping positivo a testosterona em 2024, por ter tentado manipular a investigação e por ter falhado divulgar, em três ocasiões, a sua localização para a realização de testes.



Este caso, de acordo com a USADA, teve o apoio da Unidade para a Integridade no Atletismo, que tutela os casos de doping no seio da World Athletics, e da autoridade antidroga dos Estados Unidos (DEA).



Um denunciante deu origem a este processo e levou ao teste positivo do velocista, que acabou por cooperar com a investigação, levando a que outros casos fossem descobertos.



Semifinalista nos 100 metros nos Jogos Olímpicos Rio2016, Bracy-Williams, que poderá voltar a competir depois de novembro de 2028, teve o grande momento em Eugene, em 2022, quando foi segundo classificado na mesma distância nos Mundiais, atrás do compatriota Fred Kerley.