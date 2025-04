Vicente Pereira melhora recorde do Mundo do 100 metros livres S21

O jovem do Sporting melhorou o máximo mundial, que já lhe pertencia desde 29 de junho de 2024, então com 29,46 segundos, também em Vila Franca de Xira, onde hoje nadou no III Troféu Batista Pereira.



Pereira é habitual destaque mundial em várias distâncias, tendo batido recordes do Mundo também nos 50 mariposa, 100 mariposa, 100 estilos e 100 livres.