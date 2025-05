Vieira e Vitória nos Europeus de marcha

Portugal vai apresentar apenas João Vieira (Sporting), que participa na competição pela 15.ª vez, e a sub-23 Inês Mendes (Benfica) nas provas dos 35 quilómetros e Vitória Oliveira (Benfica) nos 20, sem que consiga classificar-se coletivamente em nenhuma das distâncias em seniores.



A antiga Taça da Europa de marcha, agora designada de Campeonato da Europa de marcha por equipas, conta com provas masculinas e femininas nos 20 e 35 quilómetros e 10 nos dois sexos em sub-20, pontuando, nos seniores, os três primeiros, e os dois primeiros nos mais jovens.



É apenas nos sub-20 que Portugal consegue apresentar equipa em masculinos e femininos, com David Ferreira (Torreense), Eduardo Camarate (Juventude Vidigalense), Isa Ferreira (Juventude Vidigalense) e Isabel Luís (Pedro Pessoa).



Em 2023, Ana Cabecinha conquistou a sexta medalha lusa na competição, ao arrecadar o bronze nos 20 km, depois de ter sido segunda em 2017, repetindo as presenças nos pódios de Susana Feitor (terceira em 1996 e segunda em 2005).



Inês Henriques e João Vieira também arrebataram medalhas de bronze na competição, ambos em 2019, nos extintos 50 quilómetros.