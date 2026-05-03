Mais Modalidades
Futebol de praia
Vila Flor vence Sótão e conquista Supertaça de futebol de praia
O Vila Flor venceu hoje por 3-2 o Sótão e conquistou a Supertaça de futebol de praia, disputada na praia Foz do Lizandro, em Mafra, erguendo o troféu pela primeira vez na sua história.
O herói da partida, decidida no prolongamento, foi Llorenç, que assinou os três golos da formação oriunda de Bragança, que celebrou uma conquista inédita.
Para o Sótão, da Nazaré, de nada valeram os tentos do guarda-redes Diogo Dias e de Rúben Brilhante, falhando o objetivo de revalidar o título de 2025, quando puseram fim ao domínio do Sporting de Braga, que havia vencido as primeiras três edições da prova.
Para o Sótão, da Nazaré, de nada valeram os tentos do guarda-redes Diogo Dias e de Rúben Brilhante, falhando o objetivo de revalidar o título de 2025, quando puseram fim ao domínio do Sporting de Braga, que havia vencido as primeiras três edições da prova.