Vila Flor vence Sótão e conquista Supertaça de futebol de praia

O herói da partida, decidida no prolongamento, foi Llorenç, que assinou os três golos da formação oriunda de Bragança, que celebrou uma conquista inédita.



Para o Sótão, da Nazaré, de nada valeram os tentos do guarda-redes Diogo Dias e de Rúben Brilhante, falhando o objetivo de revalidar o título de 2025, quando puseram fim ao domínio do Sporting de Braga, que havia vencido as primeiras três edições da prova.