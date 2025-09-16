Vila Velha de Ródão recebe Campeonato do Mundo de Motonáutica em F2

Esta é a quinta etapa do Campeonato do Mundo de Motonáutica F2, após passagens por Brindisi (Itália), Klaipeda (Lituânia), San Nazzaro (Itália) e Peso da Régua (Portugal).



A classificação é atualmente liderada pelo sueco Hilmer Wiberg (39 pontos), seguido da sua conterrânea Mathilda Wiberg (34 pontos) e do piloto francês Peter Morin (32 pontos), antecipando-se assim uma final emocionante e cujos resultados estão em aberto.



Duarte Benavente, o único português em competição e campeão do mundo desta categoria, em 2020, e vice-campeão em 2021, ocupa o 13.º lugar da classificação geral.



Numa nota enviada à agência Lusa, o município de Vila Velha de Ródão informou que a quinta etapa do Campeonato do Mundo de Motonáutica F2 arranca na sexta-feira, com a chegada das equipas ao cais de Vila Velha de Ródão, onde decorrem as verificações técnicas e administrativas.



No sábado, a partir das 11:15, decorrem os treinos livres, que permitem aos pilotos familiarizarem-se com o circuito.



À tarde, entre a 15:00 e as 17:00, têm lugar os treinos de qualificação para a final.



A manhã de domingo é dedicada aos treinos de aquecimento, o que vai acontecer entre as 09:15 e as 11:00. Segue-se, pelas 11:30, a corrida de repescagem.



O Grande Prémio de Vila Velha de Ródão disputa-se durante a tarde, após a volta de apresentação, agendada para as 15:30.



A prova organizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica, sob a égide da União Internacional de Motonáutica (UIM), conta com a participação de cerca de 20 pilotos de várias nacionalidades.